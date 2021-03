Die Stadt Dülmen startet im Rahmen der Initiative „Bauland an der Schiene“ eine Bürgerbeteiligung zum Rahmenplan „Baumschulenweg“: Seit heute (15. März) sind drei Planentwürfe im Internet abrufbar. Diese hatte die Stadt erstmals Ende Februar im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung präsentiert. Auf der städtischen Homepage sind die Pläne jetzt nicht nur mit weitergehenden Informationen versehen – auch mehrere Videobeiträge erklären, was hinter dem Projekt und den drei Entwürfen steckt. „Bauland an der Schiene kann ein sehr wichtiges Projekt für unsere Stadt werden. Deshalb möchte ich alle Bürgerinnen und Bürger ermutigen, sich die Entwürfe anzuschauen und uns Meinungen, Wünsche und Anregungen mitzuteilen“, sagt Bürgermeister Carsten Hövekamp.

Bauland an der Schiene

Die Stadt möchte im Rahmen der landesweiten Initiative „Bauland an der Schiene“ in direkter Nähe zum Bahnhof Wohnraum entwickeln. Hauptaugenmerk liegt auf einer 17 Hektar großen Fläche entlang des Baumschulenweges und der Industriestraße. Ziel ist es, bahnhofsnah Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen zu schaffen. Gleichzeitig sollen auch Flächen für Dienstleistungen, Bildung, Sport und Spiel sowie Grünflächen, entstehen, um ein lebendiges Quartier zu ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund wurden in einem ersten Schritt drei unterschiedliche Entwürfe erstellt. „Wir befinden uns noch in einem sehr frühen Planstadium. Die Entwürfe sollen zeigen, was möglich ist und wie Aspekte des Städtebaus, Verkehrs und der Grünflächen-Gestaltung zusammenfinden können“, sagt Stadtbaurat Markus Mönter.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Stadt keine öffentliche Veranstaltung durchführen und setzt daher auf die digitale Öffentlichkeitsbeteiligung. Zu jeder Planvariante ist daher auch eine Rückmeldung. Die Beteiligung läuft vier Wochen lang bis zum 11. April.

Nächster Schritt Rahmenplan

Im nächsten Schritt erarbeitet das mit der Planung beauftragte Büro „Pesch & Partner“ in Abstimmung mit der Stadt dann aus den drei Planentwürfen einen Rahmenplan. Dieser soll Grundlage für die weitere Ausgestaltung der zukünftigen Entwicklungen werden und der Politik voraussichtlich im Juni 2021 zum Beschluss vorgelegt werden.