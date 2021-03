In der Bücherei St. Viktor im einsA können ab Dienstag, 16. März wieder Bücher ausgeliehen und zurückgebracht werden, und zwar zu den folgenden Zeiten: Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr und Mittwoch von 10 bis 12 Uhr. Diese Zeiten gelten zunächst bis zum 26. März. Bei der Ausleihe gelten die üblichen Coronaschutzmaßnahmen.

Der Zugang zum einsA ist nur über den Bült möglich, die Kirchgasse ist gesperrt. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass die Buchvorstellung der Buchhandlung Sievert, die für Montag, 15. März, im einsA geplant war, leider ausfallen muss. Die Veranstaltung wird zu gegebener Zeit nachgeholt.

Fotoausstellung mit Rolf Ebert

Seit über vier Monaten hängen die Bilder der Ausstellung „Genial Sakral – Kirche bewegt“ des Dülmener Fotokünstlers Rolf Ebert im einsA.

Aufgrund des Corona-Lockdowns waren die Bilder bisher nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.

Durch die nun erfolgten Lockerungen können sich jetzt Einzelpersonen bzw. maximal fünf Personen aus einem Haushalt die Ausstellung ansehen.

Zur Terminabstimmung ist eine telefonische Voranmeldung am Infopoint des einsA (Tel. 02594/97995-100) notwendig. Die Besichtigung ist möglich von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 14 Uhr, Dienstag und Donnerstag auch von 16 bis 18 Uhr.

Für besonders Interessierte (maximal vier Personen aus einem Haushalt) bietet Rolf Ebert auch persönliche Führungen (etwa eine Stunde bis 90 Minuten) außerhalb der Öffnungszeiten des einsA an. Dazu ist eine rechtzeitige Terminabsprache mit ihm erforderlich (Tel. 0178/ 6809444 oder per E-Mail über die Webseite www.rolf-ebert.de).

Die Ausstellung ist voraussichtlich bis Ende Mai zu sehen.

Finale beim Tauschfenster

Die Aktion Tauschfenster am einsA geht in die Verlängerung: Dritter und letzter Öffnungstermin findet am Dienstag 16. März wieder von 14 bis 16 Uhr statt.

Die Familienbildungsstätte setzt weiter auf Online-Angebote. Anmeldungen zu den genannten Kursen können telefonisch oder per Mail angenommen werden. Das Pfarrbüro St. Viktor bleibt auch weiterhin für den persönlichen Besuch geschlossen und ist telefonisch oder per Mail zu den üblichen Öffnungszeiten zu erreichen. Eine Terminvergabe ist möglich.