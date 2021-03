Das müssen Sie wissen:

Die Corona-Hilfe Dülmen möchte die 2017 angeschafften Rikschas nutzen, um alten Menschen aus Pflegeheimen einen Ausflug zu ermöglichen. Daniel Skalkis und Christian Odenbrett sind bereit, ehrenamtliche Fahrer im Umgang mit dem dreirädrigen E-Mobil zu schulen.

Zart wirkt es und verträumt: das Mädchen, das Bernhard Kleinhans schuf. Es hat seit Jahrzehnten seinen Platz neben dem Eingang zum Berufskolleg. Aufgestellt wurde das Kunstwerk 1961 - aber erst in der Nachbarschaft, denn es fand bei Kunstkennern, nicht aber Politikern Zustimmung.

Tagesmütter tragen mit ihrer Arbeit dazu bei, dass gerade jüngere Kinder außerhalb der Familie betreut werden können. Auch die Spielgruppe TV Küken ist ein Baustein im Betreuungsangebot in der Stadt. Deshalb stimmte der Jugendhilfeausschuss für eine Einmalzahlung an Tageseltern und die Übernahme von ausgefallenen Elternbeiträgen der Spielgruppe.

In den Schnelltest-Zentren im DRK war in dieser Woche viel los: Allein am Donnerstag haben sich kreisweit fast 1000 Menschen für eine Testung online angemeldet. Das DRK geht nach Öffnung der übrigen Testzentren von weiter steigenden Anmeldezahlen aus. Es sieht sich gut gewappnet, da es rechtzeitig seine Vorräte an Schutzmaterial und Testkits aufstocken konnte.

Die Fitnessabteilung beactive des TV Dülmen hat in der Corona-Pause ihre Angebote erweitert. Sobald wie möglich sollen die neuen Kurse in den Räumen des TV beginnen. Neben einer neuen Trainerin gibt es zudem neue Trainingsgeräte.

Wetter:

Heute zunächst regnerisch, ab dem Mittag Auflockerungen und Schauer im Wechsel. Temperaturen bei 8 bis 10 Grad. Schwere Sturmböen sind dabei möglich.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus