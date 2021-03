Kunstwerk an der Schule

Anfang der 1960er-Jahre hatte der Coesfelder Oberkreisdirektor Kochs Dülmener Unternehmen aufgefordert, für ein Kunstwerk an der Kreisberufsschule Geld zu spenden. Bei diesem Aufruf unter Führung des Dülmener Unternehmers Klaus Otto Bendix wurden insgesamt 5.000 D-Mark gestiftet und ein Künstlerwettbewerb ausgeschrieben.

Experten contra Politiker

Kunstexperten wie der damalige Direktor des Landesmuseums Dr. Eichler sowie der Geschäftsführer des Westfälischen Kunstvereins Dr. Leo wurden hinzugezogen. Die Kommission entschied sich für den Entwurf aus Wachs des in Sendenhorst beheimateten Bildhauers Bernhard Kleinhans (1926-2004). Der zuständige Ausschuss des Kreises Coesfeld lehnte jedoch das Kunstwerk ab.

Vom Nachbargrundstück zum Eingang

Der Hartnäckigkeit der Dülmener Unternehmer ist zu verdanken, dass die Skulptur dennoch aufgestellt wurde und so 1961 Schülern und Lehrern die Skulptur zugänglich gemacht werden konnte. Die Plastik das „Mädchen“ wurde zunächst auf einem benachbarten Grundstück platziert. Im Juni 1962 zog das Kunstwerk dann auf den ursprünglich vorgesehenen Platz an der Richard-von-Weizsäcker-Berufsschule, an der diese bis heute für alle zu sehen ist.

Künstler aus Westfalen

Bernhard Kleinhans gilt als einer der bedeutenden Künstler Westfalens im 20. Jahrhundert. 1956 erhielt er den Kunstpreis „Jung-Westfalen“ und wurde damit in Westfalen und darüber hinaus bekannt.

Eine ausführliche Darstellung ist in der Samstagsausgabe der DZ zu lesen.