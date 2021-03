In Dülmen erhöhte sich die Zahl der Infektionen um zwei, aktuell sind dem Gesundheitsamt nun 15 Fälle gemeldet. Ein Dülmener Covid-Patient ist unterdessen wieder genesen.

Fast 4000 Menschen infiziert

Insgesamt haben sich 629 Personen in der Stadt seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. Kreisweit gibt es momentan 122 aktive Fälle, was immerhin eine Steigerung um neun zum Vortag bedeutet. Die meisten aktiven Infektionen wurden zuletzt in Coesfeld (30) registriert, gefolgt von Lüdinghausen (28) und Dülmen. Kreisweit haben sich damit offiziell bislang 3976 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. 3778 sind wieder gesundet.