Das müssen Sie wissen:

Nachdem der Jugendhilfeausschuss die Bedarfsplanung verabschiedet hat, werden die Bescheide für das neue Kita-Jahr verschickt. Nicht alle Kinder finden in der Wunsch-Kita Aufnahme. Die Container im Vorpark werden nicht gebraucht.

Das Theologische Bildungswerk geht neue Wege. Professorin Dr. Dorothea Sattler hat ihren Vortrag über „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“ auf Video aufgenommen und diskutiert zudem am Montag in einer Videokonferenz mit Zuhörern. Wer dabei sein möchte, muss sich beim Bildungswerk anmelden.

Lange lag der Kreis Coesfeld bei den Inzidenzen bei deutlich unter 30 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Jetzt nähert sich dieser Wert, der für die weiteren Lockerungen entscheidend ist, mit Siebenmeilenstiefeln der 40er Marke: 39,9 lautet die aktuell gemessene Inzidenz. In Dülmen erhöhte sich die Zahl der Infektionen um zwei.

Die Segelflieger sind bereit. Ab der kommenden Woche ist Segelfliegen wieder erlaubt. Anfängerschulungen sind aber noch nicht möglich. Für das Jugendvergleichsfliegen laufen bei der Flugsportgruppe Datteln die ersten Vorbereitungen.

Wetter:

Heute Sonne und Wolken im Wechsel, zeitweise Schauer und am Abend auch Gewitter. Temperaturen bei 8 bis 10 Grad, weiterhin stürmischer Wind aus Südwest.

Verkehr:

Die Polizei blitzt heute auf der K 12.

Der Kreis blitzt heute auf der Billerbecker Straße und Brinkstraße.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus