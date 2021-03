Theologin diskutiert mit Zuhörern am Bildschirm

Dülmen. Getreu dem Motto „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ lädt das Theologische Bildungswerk zu einem Vortrag und Diskussion mit der Professorin Dorothea Sattler zum Thema „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“ ein, der bereits im vergangenen Oktober in Dülmen stattfinden sollte.