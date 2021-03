160.000 Euro für Bahnhofsprojekt

Dülmen. Fünf Förderbescheide hat das NRW-Verkehrsministerium an die Städte Dülmen, Arnsberg, Castrop-Rauxel und an den Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) übergeben. Mit dem Geld fördert die Landesregierung die Vernetzung von Verkehrsträgern sowie Konzepte für eine bessere und saubere Mobilität. „Die Zukunft der Mobilität ist vernetzt und digital. Deshalb fördern wir die Ideen und Konzepte für bessere, sichere und saubere Mobilität in Südwestfalen, Dülmen und Castrop-Rauxel sehr gerne“, sagte Verkehrsminister Hendrik Wüst.

Von DZ