Das müssen Sie wissen:

Genau ein Jahr ist es her, dass in Dülmen die ersten beiden Corona-Fälle aufgetreten sind. Seither haben sich 627 Personen in der Stadt mit dem Virus angesteckt. 600 sind wieder genesen, 13 traurigerweise verstorben. Wie die Pandemie in der Stadt bisher verlaufen ist, darauf blickt die DZ in der heutigen Ausgabe zurück.

Nicht wundern, wenn heute um 11 Uhr die Sirenen losheulen: Am Donnerstag ist landesweiter Warntag, und da ist Dülmen natürlich mit dabei. Auch die Warn-App „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) wird getestet. Rund zehn Minuten wird der Alarm dauern.

Dem Familienunternehmen Grote ist Nachhaltigkeit wichtig. Die Bäckerei und Konditorei hat deshalb auf ein weit gespanntes Filialnetz verzichtet. Alle Filialen befinden sich im Dülmener Raum. Das bedeutet kurze Wege und einen kleinen Wagenpark, um die Filialen täglich zu beliefern.

Mit Feuereifer kehrten die Jugendkicker von sieben der acht Dülmener Fußballvereine auf den Platz zurück. Lediglich GW Hausdülmen zögert noch. Der Nachwuchs in Hiddingsel (Foto) freut sich über die Lockerungen im Lockdown.

Wetter:

Heute kräftiger Regen und nur am Mittag etwas Sonne. Abends Gewitter bei Temperaturen um 12 Grad. Zeitweise Sturmböen aus Südwest.

Verkehr:

Aufgrund von Dreharbeiten sind große Teile des Mesem-Parkplatzes noch bis heute 12 Uhr gesperrt.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus