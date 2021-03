Die Stadt hat sich in der Pandemie einen Eindruck vom Treiben in der Innenstadt verschafft: „Das Ordnungsamt hat am Montag und Dienstag stichprobenartige Kontrollen vorgenommen. Dabei hat sich gezeigt, dass sich Händler und Kunden gut auf die Öffnung mit Termin eingestellt haben und verantwortungsvoll mit den Regeln umgehen“, erklärt Stadtsprecher André Siemes auf DZ-Anfrage.

Shopping-Tourismus?

Mit einem Shopping-Tourismus aus den Nachbarkreisen rechnet die Stadt ab heute nicht. Auch deshalb nicht, da in ganz NRW Geschäfte seit Montag öffnen dürfen, nur mit Terminvergabe.

Es drohen Bußgelder

„In den Geschäften sind medizinische Masken zu tragen, im Außenbereich genügen jedoch bereits Alltagsmasken“, erklärt der Stadtsprecher.

Wer sich den Infektionsschutzregeln entzieht, muss teilweise mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. „Die Höhe des Bußgeldes richtet sich nach dem begangenen Verstoß. Ein Verstoß gegen die Maskenpflicht wird mit 50 Euro geahndet, während die Teilnahme an einer nicht zulässigen Veranstaltung ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro nach sich zieht“, erklärt Siemes. Insgesamt seien in Dülmen 207 Bußgeldverfahren eingeleitet worden, wovon jedoch noch nicht alle rechtskräftig sind.