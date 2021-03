Den Kassenbereich des Verbrauchermarkts auf dem Quellberg hatte der Dülmener bereits passiert und dort noch mit seiner mitgeführten Bankkarte gezahlt. Danach legte er seine Geldbörse auf die von ihm gekauften Waren in den Einkaufswagen und schob in Richtung Ausgang. Im Bereich des Backshops hielt er kurz an und schaute sich die Auslagen an. Als er seinen Blick wieder auf den Einkaufswagen richtete, bemerkte er sofort das Fehlen seiner Geldbörse. Hinweise auf den Täter an die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930.