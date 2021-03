Das müssen Sie wissen:

Ein wenig gedulden müssen sich Wildpferde-Freunde noch: Die Saison im Merfelder Bruch startet in diesem Jahr am Samstag, 20. März. Ab dann hat die Wildpferdebahn immer am Wochenende sowie an Feiertagen geöffnet.

In Dülmen ist ab Donnerstag, 11. März, Einkaufen ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Grund ist eine neue Regelung im Kreis Coesfeld aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte.

Noch steht Hubertus Noll voll im Saft, doch im September wird er zum letzten Mal frisches Bier für seine Gäste zapfen. Dann soll „seine“ Klosterschänke mit neuem Pächter und neuem Konzept für regionale Küche und pfiffige Ideen stehen.

Eine Neu-Infektion in Dülmen, vier weitere Fälle im Kreis, dazu ein stabiler Inzidenzwert: Nur wenig Bewegung gab es zuletzt bei den Corona-Zahlen.

Jannika Mentrup hat 16 Jahre lang das Trikot von Adler Buldern getragen. Für ihren Herzensverein FC Schalke 04 hat sie die Fußballschuhe wieder hervorgeholt. Die 29-Jährige zählt zu den ersten Fußballfrauen bei den Königsblauen.

Wetter:

Heute zunächst bewölkt mit sonnigen Abschnitten, am Abend setzt dann Regen ein. Temperaturen bei 9 bis 11 Grad, dazu frischer Süd- bis Südwestwind.

Verkehr:

Aufgrund von Dreharbeiten sind große Teile des Mesem-Parkplatzes weiterhin gesperrt.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus