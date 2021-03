In Dülmen ist nun wieder Einkaufen ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Auch Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlösser, Burgen, Gedenkstätten, zoologische Einrichtungen, Tierparks und ähnliche Einrichtungen können ohne Termin besucht bzw. besichtigt werden. „Zudem kann auf die einfache Rückverfolgbarkeit von Kontakten in den Geschäften und Einrichtungen verzichtet werden“, weist Bürgermeister Wilhelm Sendermann, Sprecher der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Coesfeld, hin.

Ohne Terminvergabe

Das so genannte Click & Meet, also eine Terminbuchung, ist ab sofort im Kreis Coesfeld nicht mehr erforderlich, allerdings gilt nach wie vor die Beschränkung von einer Kundin bzw. einem Kunden pro 40 Quadratmeter. Dabei kann es durchaus zu Wartezeiten vor Geschäften kommen. Hierbei bitten Landrat und Bürgermeister um Verständnis und Geduld.

Lohn für Inzidenz

Hintergrund: Gemäß § 16 Abs. 3 der Coronaschutzverordnung können Kreise und kreisfreie Städte, in denen die 7-Tages-Inzidenz nach den täglichen Veröffentlichungen des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) nachhaltig und signifikant unter dem Wert von 50 liegen, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen weitere Reduzierungen der in der Verordnung festgelegten Schutzmaßnahmen abstimmen. Nach den vom LZG veröffentlichen Zahlen liegt der aktuelle Wert der 7-Tages-Inzidenz für den Kreis Coesfeld bei 27,7. Er lag am 4. März bei 23,6, am 05.03.2021 bei 22,7 und am 06.03.2021 bei 19,5 und 07.03.2021 bei 27,2.