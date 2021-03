Nachdem sich die die Corona-Zahlen im Kreis Coesfeld zuletzt aufgrund des Wochenendes deutlich erhöht hatten, fiel der Anstieg am Dienstag wieder deutlich moderater aus. Vier Neu-Infektionen wurden kreisweit gemeldet, davon eine in Dülmen (Stand 9 März, 0 Uhr). Hier erhöhte sich die Anzahl der aktiven Fälle damit auf 13. Insgesamt haben sich 623 Personen in der Stadt seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt.

Kreisweit gibt es momentan 102 aktive Fälle, fünf weniger als am Vortag. Neun weitere Personen gelten wieder als genesen. Die meisten aktiven Infektionen wurden zuletzt in Lüdinghausen (30) registriert, gefolgt von Coesfeld (27) und Dülmen.

Kaum verändert hat sich am Dienstag der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld: Er erhöhte sich leicht von 27,2 auf nun 27,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.