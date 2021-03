Am Montag gegen 13.30 Uhr sprach ein bislang unbekannter Täter einen 89-jährigen Mann aus Lüdinghausen auf dem dem Real-Parkplatz auf dem Quellberg) an. Der Unbekannte bat den Lüdinghausener, ihm zwei Euro zu wechseln. Beim Wechseln gelang es dem Fremden, dem 89-Jährigem unbemerkt 200 Euro aus dem Portemonnaie zu entwenden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 50 Jahre alt, schlanke Statur, um die 1,80 m groß, dunkle mittellange Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke.. Er sprach hochdeutsch ohne Akzent. Hinweise an die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930.