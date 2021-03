Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Viel Trubel herrschte am Montag im Dülmener Wildpark: Hier standen Dreharbeiten für den Diana-Film „Spencer“ an. Zahlreiche Komparsen waren vor Ort, ebenso auch Jagdhunde. Heute gehen die Dreharbeiten im Park weiter.

Die meisten Geschäfte in der Innenstadt hatten am Montag wieder geöffnet. Einen Termin zum Shoppen konnten Kunden auch vor Ort in den Läden vereinbaren, die Einzelhändler zeigten sich flexibel. Auch das Ordnungsamt war unterwegs.

Deutlich gestiegen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld am Montag, und zwar auf 27,2. So gibt es kreisweit 33 neue Fälle, davon zwei in Dülmen. Übrigens: Bereits am ersten Tag haben Apotheker Dr. Wolfgang Graute und sein Team rund 100 Corona-Schnelltests durchgeführt. Sie sind für die Kunden kostenlos, aber wie es mit der Kostenerstattung aussieht, weiß Graute noch nicht.

Gute Nachricht für Eltern und Familien: Babykorb und Kinderkiste des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) an der Borkener Straße öffnen ab heute wieder. Erwartungsgemäß gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln, außerdem müssen die Besucher sich registrieren. Aber grundsätzlich gilt: Der Babykorb hat wieder jeden Dienstag von 14.30 bis 17 Uhr und jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Kreisvorsitzender Willy Westphal und Staffelleiter Horst Dastig freuen sich, dass es endlich eine Perspektive für den Amateur-Fußball gibt - hoffen aber auch noch auf Geduld. Die ersten Vereine haben die Rückkehr auf den Platz angekündigt.

Wetter:

Heute zeitweise schauerartiger Regen und erst am Nachmittag lockern die Wolken auf. Temperaturen bei 7 bis 8 Grad, dazu schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West.

Verkehr:

Wegen der Dreharbeiten sind der Wildpark und große Teile des Mesem-Parkplatzes heute gesperrt.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus