Gute Nachricht für Eltern und Familien: Babykorb und Kinderkiste des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) an der Borkener Straße öffnen ab heute wieder. Erwartungsgemäß gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln, außerdem müssen die Besucher sich registrieren. Aber grundsätzlich gilt: Der Babykorb hat wieder jeden Dienstag von 14.30 bis 17 Uhr und jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

„Wir freuen uns sehr, dass die über die Corona-Monate abgegebenen Kleidungsstücke und Spielsachen nun endlich wieder einen neuen Träger und Spieler finden können“, sagt SkF-Mitarbeiterin Susanne Mohr. Der SkF bedankt sich ausdrücklich bei all den Menschen, die in den letzten Monaten so reichhaltig ihre Sachen gespendet haben. Das mache den Anfang nach der langen Schließung im Lockdown leicht: „Nun können alle kommen - die Regale sind mit Kleidungsstücken gefüllt und das Lager ist voll“, heißt es.

Menschenansammlungen vermeiden

In die Freude aller haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen des SkF über die vom Ordnungsamt offiziell genehmigte Eröffnung, mischt sich allerdings auch ein wenig Sorge vor einem zu großen Andrang. Denn vor dem Lokal darf sich keine Menschenansammlung bilden. Die Bitte daher an alle Familien und Eltern: Wer keinen ganz akuten Bedarf hat, möge noch nicht in der ersten Öffnungswoche kommen.

Eine Anmeldung für den Besuch im Babykorb ist nicht notwendig. Stattdessen wird mit einem Kartensystem gearbeitet. Es wird eine Einkaufszeit für den Besuch am Eingang ausgegeben, so dass keine Wartezeiten entstehen, teilt der SkF mit. Den Kunden wird ein Zeitfenster von 15 Minuten zugewiesen, in dem sie sich Sachen im Babykorb aussuchen können. Es dürfen nur zwei Personen in den Babykorb - möglichst ohne Kinder. Nach dem ersten Lockdown habe man mit diesem System gute Erfahrungen gemacht, so Susanne Mohr.

Weitere Infos unter Tel. 02594/950-5008 oder per Mail mohr@skf-duelmen.de.