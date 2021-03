Diana und Charles. Prinz Philipp, Prinz Andrew, Prinzessin Anne. Harry. Und natürlich: „The Queen“. Die ganze royale Familie hat sich in Dülmen versammelt - zumindest wenn man nach den Türschildern der Garderoben-Trailer geht, die derzeit auf dem Mesem-Parkplatz stehen.

Am Montag stand im Wildpark des Herzogs von Croy Tag eins der Dreharbeiten für das Diana-Drama „Spencer“ an. Doch wer gehofft hatte, einen Blick auf Hollywood-Star Kristen Stewart und ihre Kollegen erhaschen zu können, der wurde schnell enttäuscht.

Blick auf das Set nicht möglich

Der gesamte Park war abgesperrt, überall standen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma. Durch kam nur, wer einen entsprechenden Ausweis hatte. Catering-Wagen oder das große Zelt waren zwar vom Westhagen-Eingang aus noch gut zu sehen - das eigentliche Filmset verbarg sich dann jedoch hinter Bäumen.

Dreh mit Hunden und Komparsen

Was dort am Montag gedreht wurde? Zu Details schweigt die Produktionsfirma. Angesichts der Kleidung der zahlreichen Komparsen (die am Morgen per Bus von Nordkirchen aus nach Dülmen gebracht worden waren) und der 13 Hunde (davon zwölf Golden Retriever), die am Vormittag am Set eintrafen, dürfte jedoch alles auf eine Jagdszene hinauslaufen.

Der Film „Spencer“ spielt an Weihnachten 1991 auf Schloss Sandringham - und die Royals scheint es dabei eben auch in die freie Natur zu ziehen. Dazu passen würden auch die etwas altmodischen Range Rover, die das Filmteam ebenfalls mitgebracht hat.

Am Dienstag gehen die Dreharbeiten im Wildpark weiter, das Gelände ist dafür noch einen weiteren Tag komplett gesperrt.