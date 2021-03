Es war leider erwartbar: Der niedrige Sieben-Tage-Inzidenzwert von 17,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, gemessen am Sonntag für Kreis Coesfeld, war nur von sehr kurzer Dauer. Am Montag stieg der Wert bereits wieder auf 27,2 an.

So sind am Wochenende 33 Neu-Infektionen kreisweit dazu gekommen, davon zwei in Dülmen (Stand 8. März, 0 Uhr). Zwei weitere Personen sind hier nach einer Covid-19-Erkrankung genesen, die Anzahl der aktiven Fälle bleibt bei zwölf. Kreisweit gibt es 106 aktive Fälle (plus 15), die Zahl der Genesenen erhöhte sich um 18 auf nun 3753.

Montags werden meist mehr neue Infizierte als an anderen Tagen gemeldet, weil der Kreis am Wochenende die Zahlen nicht aktualisiert.