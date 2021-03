„Besonders in der Pandemie waren starke und flexible Frauen gefordert. Ohne Frauen-Power wäre die Welt ein bisschen grauer und sicher vieles in den Familien nicht möglich gewesen“, sagt Silke Bruchhaus. Auch das Familienzentrum Overberg-Kindergarten feierte den internationalen Frauentag mit einer kleinen Geste: Hier wurden „Glückskäfer“ verteilt. Ein gemeinsames Kaffeetrinken musste aufgrund der Pandemie leider ausfallen. „Ein kleines Glückssymbol können wir in Corona-Zeiten alle gut gebrauchen“, erklärt die Kindergarten-Leiterin Jutta Grünkemeier-Strietholt.