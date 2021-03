Das müssen Sie wissen:

Im Wildpark liefen am Wochenende bereits die Vorbereitungen für die Dreharbeiten für den Diana-Film, die hier heute und morgen anstehen. Wie die Stadt zur Hollywood-Kulisse geworden ist, das verrät Christine Kolm heute im DZ-Interview.

Beim Bier-Verkosten kommt es nicht nur auf die Geschmacksnerven, sondern auch auf die Nase an. Das verriet Experte Dirk Bonekamp beim Bürgermeisterstammtisch am Samstagabend bei lokal-at-home. Hier plauderte Bürgermeister Carsten Hövekamp auch ein wenig aus dem Nähkästchen. Eine Aufzeichnung ist ab heute Vormittag auf www.lokal-at-home.de zu sehen.

Zwar veröffentlicht der Kreis Coesfeld am Wochenende keine neuen Corona-Zahlen - wohl aber aktualisiert das Robert-Koch-Institut den Sieben-Tage-Inzidenzwert. Und diese war zumindest am Sonntag so tief wie seit Anfang Oktober nicht mehr: So lag er für den Kreis Coesfeld gestern bei 17,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Ab sofort sind wieder verstärkt Erdtransporter für den Bau der B 67 unterwegs. Autofahrer müssen daher auf der L 600 östlich von Merfeld sowie nahe der Wildpferdebahn mit Behinderungen durch die langsam fahrenden Transporter und Reinigungsfahrzeuge rechnen.

Ein individuelles Training nur für Frauen bietet das Fitnessstudio Mrs. Sporty. Zum Weltfrauentag erklären Bärbel Potthoff und Damla Yükselce, wie sie in Coronazeiten weiterarbeiten und welche Besonderheiten es beim Sport nur mit Frauen gibt.

Wetter:

Heute ist es meist bewölkt, vor allem vormittags fällt teilweise Regen oder Sprühregen bei 5 und 7 Grad. Es weht sehr schwacher Wind aus wechselnden Richtungen.

Verkehr:

Wegen der Dreharbeiten sind der Wildpark und große Teile des Mesem-Parkplatzes heute gesperrt.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus