Gut 550.000 Kubikmeter Erde, was circa 40.000 Lkw-Ladungen entspricht: Das ist ungefähr die Menge an Boden, die für den Neubau der B 67 bewegt werden muss. Ab sofort sind dafür verstärkt Erdtransporte unterwegs, kündigt Straßen.NRW jetzt an.

Denn während an einigen Stellen die Trasse bis zu neun Meter tief unter dem Geländeniveau verlegt wird, verläuft die Bundesstraße an anderen Orten wiederum auf einem Damm. Daher wird der Boden, der gerade zwischen der A 43 bei Dülmen-Nord und dem alten Merfelder Bahnhof herausgeholt wird, gut woanders gebraucht. Und zwar ganz konkret für den Bau eines Straßendamms östlich des Merfelder Bruchs.

Hier müssen Autofahrer jetzt mit Behinderungen rechnen

Für die Erdtransporte gibt es bereits seit vergangenem Jahr Logistikrouten, unter anderem waren Wirtschaftswege ausgebaut worden (DZ berichtete). So werden die Schlepper, die ab nächster Woche wieder unterwegs sind, nördlich von Merfeld auf den Lolloweg abbiegen, über den Kannebrocksweg fahren und in Höhe der Wildpferdebahn auf die L 600 treffen.

Straßen.NRW weist daraufhin, dass es daher auf der Landstraße östlich von Merfeld sowie nahe der Wildpferdebahn zu Behinderungen durch die langsam fahrenden Transporter und Reinigungsfahrzeuge kommen kann.