Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Den Kaufleuten ist der Geduldsfaden gerissen. Ab Montag werden sie wieder Kunden in die Geschäfte lassen, natürlich unter Einhaltung der Hygienebestimmungen. Der Kreis Coesfeld hat zu diesem Thema einen Brief an die Landesregierung geschickt. Zu dem Thema finden Sie auch eine Wochenendplauderei in der heutigen DZ-Ausgabe.

Vermutlich ab Montag werden auch die DRK-Testzentren Dülmen und Buldern kostenlose Schnelltests anbieten können. Auch in der Tiber- und Wildpferd-Apotheke wird es solche Angebote geben. Mehr dazu in der DZ von Samstag. Infos, wie das Testen in den beiden DRK-Zentren läuft, finden Sie hier .

Drei neue Infektionen meldete der Kreis jetzt für Dülmen. Zuletzt waren hier die Corona-Zahlen für mehrere Tage (fast) unverändert geblieben. Kreisweit gibt es elf neue Ansteckungen, zudem einen weiteren Todesfall.

Am kommenden Montag, 8. März, tritt die neue Corona-Schutzverordnung für NRW in Kraft. Auch die Stadtbücherei kann dann wieder öffnen - allerdings erst ab Donnerstag, 11. März. Die VHS bleibt vorerst bei Online-Angeboten.

Gleich zwei Kunstwerke im öffentlichen Raum in Dülmen haben einen direkten Bezug zur 1963 begründeten Städtepartnerschaft zwischen Dülmen und Charleville-Mézières: die „Doppelstele/Städtepartnerschaft“ vor der Hermann-Leser-Schule und „Les quatre temps - Die vier Zeiten“ von Michel Gillet im Schlosspark.

Anfang März, das ist normalerweise die Zeit, wenn in der Wildpferdebahn im Merfelder Bruch die neue Besuchersaison beginnt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Wildpferdebahn allerdings an diesem Wochenende, 6. und 7. März, weiterhin geschlossen.

Freddy und Almi heißen die neuesten Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Dülmen. Mit den beiden Mini-Shettys möchte der Verein ein Angebot für Kinder zwischen vier und sechs Jahren schaffen, um diese früh ans Pferd zu gewöhnen.

Termine:

19.30 Uhr, Bürgermeisterstammtisch mit Biertasting, Livestream auf www.lokal-at-home.de

Wetter:

Nach meist freundlichem Start ziehen gegen Nachmittag und Abend mehr Wolken auf, dazu 6 bis 8 Grad. Der Wind weht schwach aus westlichen Richtungen.

Verkehr:

Ab heute Abend, 18 Uhr, ist der Mesem-Parkplatz an der Borkener Straße gesperrt, und zwar bis nächste Woche Donnerstag. Grund ist Filmarbeiten, für die am Montag und Dienstag zudem der Wildpark gesperrt ist.

Heute blitzt der Kreis auf der Hauptstraße in Rorup.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus