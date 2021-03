Den Dülmener Kaufleuten ist der Geduldsfaden gerissen. „Wir werden am Montag auf jeden Fall wieder Kunden in unser Geschäft lassen“, bestätigt Christoph Ramberg von Homann schenken-kochen-wohnen auf DZ-Anfrage. Natürlich unter Einhaltung der Hygienebestimmungen, mit medizinischer Maskenpflicht, und unter Nachverfolgung aller Kunden, die den Laden beteten.

Kurzfristige Termine

„Und wenn wir laut Verordnung einen Termin vergeben müssen, dann werden wir das eben auch sehr kurzfristig hinbekommen.“ Soll heißen: Niemand muss sich von zuhause aus einen Termin geben lassen, das geht auch ganz unkompliziert direkt an der Tür des Ladenlokals.

Ganz ähnlich sieht es auch Bernd Dankbar vom Modehaus Ahlert. „Die Schutzverordnung will ja Bezug auf die regionale Entwicklung nehmen. Unsere Region steht aktuell sehr gut da.“

Deshalb werde auch er ab Montag unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln eine begrenzte Anzahl von Menschen in das Geschäft hineinlassen. „Niemand von uns will doch, dass die Infektionsrate wieder ansteigt. Aber wir können eben auch nicht ewig im Lockdown bleiben“, erklärt Dankbar. Er präsentiert seinen Kunden aktuell die neue Frühjahrskollektion.

Ordnungsamt kontrolliert

Stadtsprecherin Nina Wischeloh kündigt an, dass das Ordnungsamt am Montag in der Innenstadt kontrollieren wird, ob die Corona-Schutzverordnung eingehalten ist. Die Erfahrung der letzten Monate zeige aber, dass sich alle sehr zuverlässig an die geltenden Bestimmungen halten.

Maskenpflicht in der Innenstadt gilt wieder

Wichtig zudem: Nach der aktualisierten Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen gilt ab dem kommenden Montag auch wieder eine weitgehende Maskenpflicht in der Dülmener Innenstadt. Diese war nach der Schließung der Geschäfte zunächst ausgesetzt worden.