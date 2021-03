Die frühere Fleischerei ist schon weg, und auch dem Hauptgebäude rückt der Bagger immer näher: In Rorup sind in dieser Woche die Abrissarbeiten für die alte Gaststätte Nottbeck an der Hauptstraße gestartet.

Das Gebäude, das jetzt verschwindet, prägte seit 1926 das Gesicht des Dorfes. Hier eröffnete 1928 die erste Tankstelle im Ort, später war die Gaststätte eine beliebte Absteige etwa für Urlauber aus dem Ruhrgebiet.

Doch seit Jahren standen die Gebäude leer. Jetzt werden sie abgerissen. Auf dem Grundstück plant der Projektentwickler WSK zwei Mehrfamilienhäuser sowie vier Doppelhaushälften.