Seit einem Monat macht der rollende Dorfladen der Familie Bontrup regelmäßig jeden Samstag von 9 bis 11 Uhr in Hausdülmen Station. Und die Hausdülmener haben das neue Angebot dankend angenommen. „Es war natürlich am Anfang ein Risiko, aber wir haben nur positive Rückmeldungen bekommen“, so Hausdülmens Ortsvorsteherin Gabriele Sondermann.

Viele Vorbestellungen

„Am ersten Verkaufstag waren so viele Kunden vor Ort, dass kaum ein Smalltalk mit der Kundschaft möglich war.“ Gabriele Sondermann weiß, dass das neue Angebot den früheren Edeka-Markt nicht ersetzen kann, „aber die Hausdülmener nutzen die Möglichkeit, sich mit frischem Fleisch, Aufschnitt, Obst, Gemüse und Konserven einzudecken.“ Viele Kunden würden vorab ihre Bestellungen aufgeben, sodass der Händler die georderte Ware zusätzlich mitliefert. Je nach Saison sollen bald auch Spargel und Erdbeeren angeboten werden, auf dem Dorfplatz hält der Verkaufswagen samstags von 9 bis 11 Uhr.