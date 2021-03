Das müssen Sie wissen:

Kein Hasseln, kein Ballhauen: Die beliebten Osterbräuche in Buldern und Hiddingsel werden auch 2021 nicht stattfinden. Die Pandemie ließ den Organisatoren keine Wahl.

Die Stadt wird keine Luftreiniger für die Schulen anschaffen. Das stellte Bürgermeister Carsten Hövekamp jetzt im Hauptausschuss klar. Viele Eltern hatten sich zuvor an die Schulleitungen mit genau diesem Wunsch gewandt.

Der Kreis Coesfeld hatte am Mittwoch den niedrigsten Inzidenzwert in ganz NRW. Kreisweit gab es vier neue Fälle, davon einen in Dülmen. Allerdings gab es auch einen weiteren Todesfall.

Viele heimische Touristik-Betriebe setzen auf den Familienurlaub auf dem Ferienhof. Einige Unternehmen halten sich aktuell mit der Beherbergung von Geschäftsleuten über Wasser, alle hoffen aber auf die Lockerung der Beschränkungen.

Es wurde hitzig im Hauptausschuss: Hier diskutierte die Politik jetzt den Stellenplan der Stadt. In der Debatte zeigte sich: Es könnte durchaus sein, dass künftig das Problem, überhaupt noch geeignete Mitarbeiter zu finden, größer wird als das, vermeintlich zu viele Menschen in der Verwaltung zu beschäftigen. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

1,93 Millionen Euro aus Berlin fließen nach Dülmen. Gefördert wird der Ersatzneubau der Halle an der Augustinus-Schule. Das Geld kommt aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“.

Termine:

19 Uhr, Live-Auktionsshow mit Steffi Neu und René Steinberg und besonderen Dülmen-Angeboten, www.lokal-at-home.de

Wetter:

Heute erst dichte Wolken und Regen, der im Laufe des Tages abzieht. Bei 5 bis 6 Grad ist es deutlich kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus