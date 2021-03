Prominenter Besuch bei lokal-at-home steht am Donnerstag an: Die WDR2-Moderatorin Steffi Neu unterstützt das Dülmener Teleshoppingprojekt und bringt ihren Kollegen, Comedian und Stimmenimitator René Steinberg, gleich mit. Die beiden wollen dabei bei einer Live-Auktionsshow ihr Verkaufstalent unter Beweis stellen.

Die Show startet am Donnerstag, 4. März, um 19 Uhr. Und das Angebot kann sich sehen lassen: Denn die Macher hinter Lokal-at-home haben ganz Besonderes und Einzigartiges in Dülmen eingesammelt, was nun bei der Auktion versteigert wird.

Steffi Neu und René Steinberg fungieren dabei jeweils als Moderator, Präsentator und Auktionator in einem. Zehn außergewöhnliche Artikel, gespendet von Dülmener Manufakturen, Unternehmern, Einzelhändlern und Dülmen Marketing werden am Abend vor laufender Kamera angeboten.

So läuft die Aktion

Alle Artikel werden von den jeweiligen Spendern präsentiert, erklärt und landen dann parallel in einer Online-Auktion; ähnlich der Verkaufsplattform Ebay. Hier darf nun eine Stunde lang fleißig geboten werden. Am Ende der Sendung fällt der Hammer, der Verkaufserlös wird in Dülmen einem guten Zweck zugeführt. Den Abend unterstützen finanziell die VR-Bank und die Sparkasse Westmünsterland in Dülmen.

Und was kann ersteigert werden? Dabei ist zum Beispiel ein exklusiver Kinobesuch im Cinema Dülmen für eine Familie mit allem, was dazu gehört: Film nach Wunsch, VIP-Paket und ein ganzes Kino für sich alleine. Oder eine geführte Sonnenaufgangstour bei den Dülmener Wildpferden, inklusive Frühstück an der Wildbahn im Merfelder Bruch und weitere, ganz besondere Dülmener Produkte, kündigen die Macher an.