Unfall am Nachmittag

Nach Angaben der Polizei Coesfeld ereignete sich der Unfall am Dienstag um 16.30 Uhr an der Einmündung der Borkenbergestraße in die Halterner Straße.

Zusammenstoß beim Linksabbiegen

Eine 74-jährige Dülmenerin hatte mit ihrem Auto die Borkenbergestraße in Fahrtrichtung Halterner Straße befahren und wollte an der Kreuzung zur L551 nach links auf die Halterner Straße in Fahrtrichtung Haltern abbiegen. Gleichzeitig befuhr eine 32-jährige Autofahrerin ebenfalls aus Dülmen die vorfahrtberechtigte Halterner Straße, um in die Borkenbergestraße abzubiegen.

Rettungswagen im Einsatz

Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die 32-jährige Dülmenerin verletzte sich bei dem Unfall und ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.