Klimawandel bitte nicht nur auf dem Papier

Mit steter Regelmäßigkeit konnte man den Sitzungsvorlagen oder Pressemitteilungen entnehmen, dass wir

- dem Klimawandel entschlossen gegensteuern,

- Die … Eindämmung des Klimawandels … als Daueraufgabe verstetigen und festschreiben.

- Die Stadtverwaltung … sei sich der besonderen Verantwortung der Kommunen zum

Schutz und Erhalt der Umweltbelange und zum Klimaschutzes bewusst.

- Die erfolgreiche Klimaschutzarbeit der Stadt Dülmen wird bestätigt.

(Doch) trotz aller medialen Schönfärberei innerhalb der letzten Legislaturperiode:

Die Fortschreibung des Klimakonzeptes für die Stadt Dülmen enthüllt eine andere Bilanz; Einen geradezu erbärmlichen klimapolitischen Offenbarungseid!

Seit 2015, also in den letzten 5 Jahren, konnten wir in Dülmen einen Anstieg erneuerbarer Energien um insgesamt 1,6% verzeichnen. Das entspricht einem Zuwachs von nur bedauerlichen 0,3% pro Jahr. Bei diesem Tempo sind wir, spät aber immerhin, im Jahr 2190 klimaneutral.

Aber was bringt der Blick auf die ungenutzt verstrichenen Jahre?

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsentwurf 2021 (Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz) belaufen sich auf gut 500.000 €. Ein Plus von 12.000 € zum Vorjahr. In der Natur- und Landschaftspflege sind es 1.345.861 € (Minus 20.000 €). Verdeckt mögen hier und da noch weitere umwelt- und klimarelevante Ausgaben wie etwa der Bahnhofsumbau (2 Mio. €) oder Fahrradstraßen (12.000 €) verzeichnet sein.

Setzt man diese Zahlen jedoch in Relation zu anderen geplanten Ausgaben wie etwa der autogerechten Erschließung des ‚Moorkamp‘ (geplant: 478.000 €) oder erinnert sich der jährlichen Quersubventionierung des düb in Höhe von mehr 1.000.000 € ist der Schein bereits ein wenig verblasst.

Selbst die 100.000 € für eine unnötige Verlegung einer Querungshilfe an der Münsterstraße (resp. eine neue Links-Abbiegespur für den PKW-Verkehr) legen die Prioritäten durch die eingestellten Summen offen.

Bei absehbar notwendigen Bruttoinvestitionen von ca. 1.300.000.000 Euro für Gewerbe, Handel und Dienstleistung sowie privaten Haushalten sind die zuvor genannten Beträge zwar nicht irrelevant, aber doch vergleichsweise gering.

Zu gering.

„Dem Klimawandel entschlossen gegensteuern“ - erfordert ein deutliches Mehr.

Ein deutliches mehr an klimabewusster Information und Hilfestellung für alle Beteiligten, ein deutliches mehr an energiepolitischen Investitionen, die durch niedrig verzinste Kreditvergaben von EU und KfW möglich sind und genutzt werden müssen. Eine aktive Begleitung des Beteiligungskonzeptes mittels einer Kreditermächtigung zu Durchführung unterjähriger Projekte fehlt gänzlich. Ein weiteres Jahr wird praktisch ungenutzt verstreichen.

Diesen Haushalt, als schlichte Fortschreibung des Vergangenen, lehne ich für den Stadtverband der LINKEN ab. Der Dramatik des Bevorstehenden wird er in keiner Weise gerecht.

Insofern liegt unsere Hoffnung auf dem jederzeit möglichen und offensichtlich auch notwendigen Engagement der Bürger:innen.