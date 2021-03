Das müssen Sie wissen:

Ralf Wessendorf blieb als Kandidat von Günther Jauch locker - und ging bei „Wer wird Millionär“ mit einem ordentlichen Gewinn nach Hause. So konnte er die 32.000-Euro-Frage, bei der es um eine Kinderkrankheit ging, richtig beantworten. Wie er sich auf die Show vorbereitete, verrät er der DZ.

Die DZ und das städtische Kulturteam stellen in einer gemeinsamen Serie Kunstwerke vor, die sich in Parks, auf Plätzen oder an Hauswänden befinden. Was Kunst im öffentlichen Raum bedeutet, wird zum Auftakt dargelegt. Die Serie soll dazu beitragen, alte Bekannte, die die Kunstwerke ja sind, mit anderen Augen zu sehen.

Keine Neuinfektion mit dem Coronavirus gibt es aktuell in Dülmen. Auch kreisweit änderten sich die Zahlen kaum. Der Inzidenzwert sank zudem leicht.

Trotz der Schnee-Pause im Februar: Die Arbeiten rund um das einsA-Quartier liegen aktuell alle im Zeitplan. Ab April wird es damit auf dem Marktplatz interessant.

Hunderte Kinder warten durch den Ausfall von Schulstunden und der aktuellen Schließung der Bäder auf die Schwimmausbildung. Die SPD will nun Bedingungen schaffen, dass nach dem Lockdown alle Kinder schnell Schwimmen lernen.

Wetter:

Heute zunächst Nebelfelder, dann länger sonnig und am Nachmittag einzelne Wolkenfelder. Temperaturen bei 15 bis 17 Grad, dazu schwacher Wind aus Süd bis Südwest.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus