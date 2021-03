ie Aktion „Kunstschatzsucher“ gab den Anstoß. Damals, also Ende des vergangenen Jahres, meldeten die Dülmener mehr als 100 Kunstwerke für diese virtuelle Land- und Schatzkarte. Aufgerufen dazu hatte das städtische Kulturteam, das Kultursekretariat Gütersloh hatte die Aktion unterstützt.

Schnell entstand daraus die Idee, einige der Kunstwerke, die sich für jedermann zugänglich im öffentlichen Raum befinden, in einer Serie in der Dülmener Zeitung vorzustellen.

Unbekannte Fakten und große Überraschungen

Achim Portmann, Sabine Pöhling und Sabrina Rustige vom städtischen Kulturteam nahmen daraufhin die Kunstwerke, die sich in Grünanlagen, auf Plätzen oder an Hauswänden befinden, genauer in Augenschein. Fragten nach: Wie sieht ihre Entstehungsgeschichte aus, warum befinden sie sich genau dort, wo sie heute sind, welche künstlerische Strömung repräsentieren sie?

Überraschendens kam dabei oft zutage. Fakten, die zwar nicht unbekannt sind, aber häufig im Laufe der Zeit beinahe in Vergessenheit gerieten. Durch die Recherchen sehe sie einige der künstlerischen Arbeiten nun mit anderen Augen, erzählt Pöhling.

Es habe sie selbst überrascht, wie gedankenlos sie an manchen Kunstwerken bisher vorbei gegangen sei. Die Initiatoren der DZ-Serie „Kunst im öffentlichen Raum“, die in loser Folge in der DZ erscheint, wünschen sich, dass auch viele Leser diesen Aha-Effekt haben.

Kulturteam stellt eine Auswahl vor

„Wir wollen nicht alle Dülmener Kunstwerke vorstellen“, betont Portmann, dass es sich um eine Auswahl handelt. Die jedoch ergänzt werden könnte, so das Kulturteam. Gespannt sind nun alle, wie die Serie bei den Dülmenern ankommt und welche Gedanken oder Erinnerungen sie mit bestimmten Kunstwerken verbinden. Dabei stehen dann nicht die kunsthistorischen Fakten, sondern die eigenen Erfahrungen im Vordergrund.

Zum heutigen Auftakt der Serie gibt es einen Überblick, was Kunst im öffentlichen Raum bedeutet. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.