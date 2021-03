Wenig Veränderungen gab es am Dienstag bei den Corona-Zahlen im Kreis Coesfeld. Kreisweit wurde eine weitere Infektion bekannt, und zwar in Coesfeld (Stand 2. Februar, 0 Uhr). Da gleichzeitig 14 Personen wieder genesen sind, sank die Anzahl der aktiven Fälle um 13 auf jetzt noch 90. Die meisten aktiven Infektionen gibt es derzeit in Olfen (22), in Dülmen sind es momentan acht. Hier änderten sich die Zahlen am Dienstag nicht. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Kreis sank leicht ab, er betrug am Dienstag nah Angaben des Robert-Koch-Instituts 30,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Montag: 31,3).