Fünf Stationen insgesamt

Wer mitmachen möchte, muss sich dafür nur die kostenlose „Action Bound“-App auf sein Handy laden und zum Start einen QR-Code einscannen. In der App findet er dann Informationen zu fünf Stationen in der Dülmener Innenstadt, heißt es in einer Ankündigung.

So sind der Standort der früheren Synagoge, die Hermann-Leeser-Schule, der alte jüdische Friedhof, die Stolpersteine und auch das „Klang- und Redezeichen“, eine Installation am Eichengrün-Platz, Teil dieser interaktiven Stadtführung.

Auftakt zu einem größeren Projekt

„Bei der Erstellung der Route war es uns wichtig, dass es inhaltlich nicht nur - aber natürlich auch - um den Holocaust geht. Vielmehr werden verschiedene Facetten der Geschichte der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger und ihres Lebens in Dülmen gezeigt“, erklärt Silke Althoff vom städtischen Kulturteam. Der Parcours ist der Auftakt zu einem Projekt „Jüdisches Leben in Dülmen“, das im Laufe des Jahres intensiviert werden soll.

Infos unter https://actionbound.com/bound/SpurensucheDuelmen