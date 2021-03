Vier neue Corona-Fälle gab es am Wochenende in Dülmen. Da gleichzeitig drei Personen wieder genesen sind, stieg die Anzahl der aktiven Fälle um einen auf jetzt acht (Stand 1. März, 0 Uhr). Insgesamt 616 Personen haben sich damit seit Beginn der Pandemie in Dülmen mit dem Coronavirus infiziert.

Kreisweit wurden zuletzt 26 weitere Ansteckungen bekannt. Aktive Fälle gibt es momentan 103, sieben weniger als noch am Freitag. 3700 Personen haben eine Infektion bereits wieder überstanden (plus 32). Daneben gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen: In Olfen ist eine Person nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Kreis lag am Montag bei 31,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Er war im Laufe des Wochenendes wieder unter die 35er-Marke gefallen.