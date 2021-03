Das müssen Sie wissen:

Ab in die Kühltasche und los geht‘s! Die virtuelle Cocktail-Nacht von lokal-at-home kam in Dülmen an. Zu coolem Sound wurden kühle Getränke gemixt und ausgeliefert. Die Nachfrage war allerdings so groß, dass nicht alle ihren Drink erhielten.

Der Verein Ex libris – Freunde der Stadtbücherei feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Grund zum Feiern also, wenngleich die Pandemie die Planungen erschwert. Aber zwei Veranstaltungen stehen schon mal auf der Agenda der Bücherei- und Bücher-Freunde. Wenn es Corona erlaubt, ist auch mehr möglich.

Erst hat Guido Meuter FFP2-Masken made in China verkauft, nun lässt er hochwertige Masken zum Schutz vor dem Coronavirus in China produzieren. Dülmenern gewährt er zum Auftakt des Verkaufs einen Rabatt.

Der Westdeutsche Tischtennis- und der Westdeutsche Volleyballverband haben die Saison 2020/21 beendet. Grund sind die fehlende Aussicht auf Öffnung der Sporthallen. Beide Verbände hoffen für 2021/22 auf Rückkehr zur Normalität.

Wetter:

Anfangs Nebel und Hochnebel, später kämpft sich die Sonne durch. Dort, wo sie scheint, wird es bis zu 10 Grad warm. Dazu weht ein schwacher Nordostwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus