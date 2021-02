Nonstop im Einsatz

„Wir geben Vollgas“, versprach Dennis Nocke zum Auftakt am Samstagabend, und obwohl er und sein Bruder Robin das Versprechen wahr machten und in den folgenden Stunden nonstop Cocktails mixten, schafften sie es nicht. Nicht alle Dülmener, die ein Mixgetränk bei Shaketime während deren Gastspiels in Dülmen geordert hatten, konnten dann auch beliefert werden.

Wiederholung geplant

Beim nächsten Mal wird’s besser, versprachen die Veranstalter, denn ein nächstes Mal soll es laut Harald Wehmeyer „auf jeden Fall“ geben. „Wir wollen den Leuten Spaß bringen und sie aus der Lockdown-Langeweile rausholen“, hatte Julia Spieker, Produktionsleiterin von lokal-at-home zu Beginn des Abends gesagt. Das war dem eingespielten Team um Harald Wehmeyer und Klaus Göckener gelungen. Rund 20 Personen waren an dem Abend vor der Kamera und hinter den Kulissen im Einsatz, um die aufwändige Live-Veranstaltung aus Musik, Mixen, Bestell- und Bringservice durchzuführen.