Büchermarkt unterm Glasdach

Angedacht sind aktuell zwei Jubiläums-Veranstaltungen: Am Samstag, 19. Juni, findet ein Büchermarkt auf dem Markt der Möglichkeiten unter dem Glasdach statt. Hier haben alle Mitglieder, Büchereibenutzer – aber auch Dülmenerinnen und Dülmener - die Möglichkeit, an kleinen Ständen gebrauchte Bücher, Medien, Schallplatten, Spiele oder Games und CDs zu verkaufen oder einfach an den Ständen nach Raritäten und Schätzen zu stöbern. Dazu wird es noch Jubiläumsaktionen für die Besucher geben, die Stadtbücherei wird an einem Infostand über das Angebot und die Umbaumaßnahmen informieren.

Exit-Room für Rätselfreunde

Die zweite Veranstaltung ist die Einrichtung eines Exit-Rooms in Dülmen für einen begrenzten Zeitraum. In einem leeren Ladenlokal sollen dann alle Rätselfreunde kniffelige Aufgaben lösen können.Beide Veranstaltungen zum Jubiläum sind gerade in der Planung – natürlich sind sie auch abhängig vom zukünftigen Corona-Geschehen.

Ferienaktion für Kinder

In den Sommerferien ist zudem auch wieder das Mario-Kart-Turnier für Kinder geplant. Ob eine Tagesfahrt im Herbst wieder möglich sein wird, ist noch offen, hier schaut der Verein kurzfristig, ob eine Fahrt angeboten werden kann.