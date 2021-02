Keine Feiern - keine Präsente

Kornbrennerei Eckmann: Hatte die Kornbrennerei Eckmann zu Beginn des zweiten Lockdowns noch geöffnet, so sind die Schaufenster inzwischen zugeklebt. „Nix mehr los“, begründet Inhaber Theo Brüggemann hörbar frustriert am Telefon die Entscheidung, den Verkauf in Dülmen einzustellen.

Denn: In Zeiten, in denen pandemiebedingt keine Familien-, Firmen- oder sonstigen Feiern stattfinden können, sind auch die Präsente und das Sortiment aus der Kornbrennerei wenig gefragt. Endgültig Dülmen ade sagen möchte er jetzt allerdings noch nicht: Vielleicht, so überlegt er, könne er nach der Krise mit neuem Partner und verändertem Konzept weitermachen.

Bioladen wird größer

Bistro täglich. Die Szene-Kneipe von Peter Sewald am Königsplatz hat in den vergangenen Jahren mit dem Mezzomar und Café Extrablatt starke Konkurrenz bekommen. Warum sich Sewald zurückzieht, wollte er der DZ auf Anfrage nicht verraten.

Fest steht allerdings, dass die Räume am verkehrsfreien Königsplatz nicht lange leer stehen werden. Der benachbarte Bioladen Urban mit dem Bistro wird sich vergrößern und die Räume nutzen, bestätigten Elke Lovermann und Michael Urban auf DZ-Anfrage.

Drogeriemarkt schweigt

Drogerie Müller. Sie steht zwar nicht auf der vom Citymanager vorgelegten Liste, aber die DZ erfuhr aus informierten Kreisen, dass eine Schließung geplant ist. In der Unternehmenszentrale in Ulm wollte man eine Anfrage nach den Gründen noch nicht am Freitag beantworten.