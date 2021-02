Beeindruckt vom Angebot

„In Dülmen bekommt man alles, was man zum Leben braucht“, ist Hinse von dem hiesigen Angebot beeindruckt. Der Lieferservice von Dülmen Marketing in der Corona-Zeit: Eine tolle Sache findet er. Dass man in Dülmen alles Wichtige mit dem Fahrrad erreichen kann – ein weiterer Pluspunkt.

Enkelkinder aufwachsen sehen

Warum hat ein international renommierter Künstler wie Ludger Hinse nach Jahrzehnten seine Heimatstadt verlassen, in der er sich ausgesprochen wohl gefühlt hat, und ist nach Dülmen gezogen? Es sind die Enkelkinder, verrät er und lacht. Sie leben mit ihren Eltern hier, fast um die Ecke. Die Großeltern können sie nun häufig sehen. „Es ist schön, sie aufwachsen zu sehen“, freuen sich Ludger Hinse und seine Frau über die Nähe.

Kein Leerlauf in der Pandemie

Bereits 2014 hatte Ludger Hinse in der Kirche Heilig Kreuz sowie im Hospiz Anna Katharina Arbeiten wie das Lichtkreuz ausgestellt. Sein Kalender sieht für dieses und auch nächstes Jahr bereits zahlreiche Ausstellungstermine vor. So sind Ausstellungen in Darmstadt, Hannover, Recklinghausen und Moers geplant, in Hamburg, Bocholt und Lüdinghausen.

