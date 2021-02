Bis spätestens 2035 klimaneutral werden: Dieses Ziel setzt sich die Stadt Dülmen. Sie arbeitet hierfür an ihrem Klimakonzept 2.0 - an dem sich ab sofort jeder beteiligen kann. Gefragt sind Ideen und Projektvorschläge für die künftige Klimaarbeit. Dabei stehen die Themen Klimaschutz, Klimaanpassung sowie die Förderung der Biodiversität besonders im Fokus.

Umfrage läuft bis zum 14. März

Erster Schritt ist eine Online-Umfrage, die am Freitag auf der Stadt-Homepage freigeschaltet wurde. „Es geht nur gemeinsam, so viel ist sicher. Deshalb meine Bitte: Beteiligen Sie sich, bringen Sie sich ein“, betont Bürgermeister Carsten Hövekamp, der selbst bereits an der Umfrage mitgemacht hat.

Diese läuft ab sofort und bis zum 14. März, teilnehmen kann man auch per Smartphone oder Tablett. Die Umfrage besteht aus zwei interaktiven Karten sowie einem Fragebogen.

1. Interaktive Karten

Auf den Karten können Markierungen gesetzt und Hinweise gegeben werden - ein Prinzip, das im Zuge der Heimatwerkstatt erstmals getestet und gut angenommen wurde, betont die Stadt.

Für das Klimakonzept 2.0 können jetzt unter anderem Risikobereiche und Grünflächen bewertet werden: Gibt es Flächen, die klimatisch besonders belastet sind? An welchen Stellen sollten zusätzliche Wildblumen gesäht werden? Wo fehlen Bäume oder Sitzgelegenheiten?

2. Fragenbogen

Zweiter Schritt der Umfrage ist ein Fragebogen. Dieser steht in drei Varianten zur Verfügung: für Bürger, für Unternehmer und für Jugendliche. Hier geht es um Themen wie Mobilität, Energieeffizienz und persönliches Engagement.

„Diese Daten sind Grundlage für das neue Klimakonzept. Umso wichtiger ist es, dass möglichst viele Menschen, Jung wie Alt, sich auch einbringen“, betont Reinhild Kluthe von der Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz. Etwa 15 Minuten dauere das Ausfüllen. Als zusätzlicher Anreiz werden unter allen Teilnehmenden 150 Nistkästen und 200 Insektenhotels verlost.

3. Analoge Teilnahme

Wer nicht mit Smartphone, Tablet oder PC teilnehmen möchte, dem sendet die Stadt auf Nachfrage die Papierversion zum Ausfüllen per Post zu. Interessierte melden sich hierfür bei Klimaschutzmanagerin Carolin Dietrich, Tel. 02594/12871, Mail c.dietrich@duelmen.de.

Auf der Homepage und im Yotube-Kanal der Stadt gibt es eine Videobotschaft von Bürgermeister Carsten Hövekamp, der zur Teilnahme an der Umfrage aufruft.