Lieferung ins Wohnzimmer

Die Drinks werden innerhalb Dülmens und auch in alle Ortsteile geliefert. Gebracht werden die Cocktails durch das Cocktail-Taxi. Das ist so schnell vor Ort, dass die Zuschauer während der Sendung ganz einfach telefonisch oder per WhatsApp unter der 0170/2942005 bestellen können. Die Cocktailauswahl mit allen Zutaten und Preisen finden Interessierte vorab auf der Homepage von Shaketime.

Musik und Busparty

Neben live Musik von DJ Marv U und DJ Dirk Neuenfels sind im Videostream von der ersten virtuellen Dülmener Cocktailnacht auch Liveschaltungen zu den Fahrern zu sehen. „Und wir wollen auch live ins Wohnzimmer schalten, falls ein Kunde Spaß daran hat“, kündigt Klaus Göckener an. Der Reisedienst Lücke, der die Cocktailnacht sponsert, bietet noch einen zusätzlichen Anreiz: Mit jeder Bestellung gibt es die Möglichkeit, eine zweistündige Fahrt in einem historischen Lücke-Bus zu gewinnen. Zur Busfahrt gibt es dann auch noch die passenden Cocktails.



www.shaketime.de

www.lokal-at-home.de