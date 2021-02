Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Im Dernekamp liefen am Donnerstag Dreharbeiten für das Drama „Spencer“ mit Kristen Stewart in der Rolle von Prinzessin Diana. Dafür war die Lüdinghauser Straße gesperrt. Nach den DZ-Informationen soll es im März weitere Drehs in Dülmen geben. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Ausgabe von Freitag.

Das Frühstück machen, kochen, Gartenarbeiten, einkaufen und sich um die Gäste des Hospiz Anna Katharina kümmern: Alles Aufgaben, die Dorothee Rövekamp während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres im Hospiz erledigt hat. Was sie dort alles erlebt hat, berichtet sie auf der heutigen Jugendseite.

Elf neue Corona-Fälle im ganzen Kreis, davon einer in Dülmen: Diese Zahlen meldete das Gesundheitsamt jetzt. Der Inzidenzwert sank derweil leicht.

Obwohl ein 55-jähriger Dülmener Marihuana in seiner Wohnung anbaute, kam er vor Gericht ungeschoren davon. Der Grund: Der Richter konnte die Beweimittel nicht zulassen. Die Polizei hatte keinen Durchsuchungsbeschluss.

Locker plaudern und dazu lecker Bier verkosten - Bürgermeister Carsten Hövekamp ist zu Gast bei Lokal-at-Home. Und zwar bei einem ganze besonderen Bier-Tasting am Samstag, 6. März.

Die Umbauarbeiten am Clubheim von Adler Buldern haben begonnen. Eigenleistungen wurden erledigt, Stadtwerke und Installateure waren im Einsatz. Als nächstes ist die Elektrik dran. Adler Buldern investiert eine Million Euro.

Tipp:

15.30 Uhr, Videoaufführung des Stückes „Freunde“ vom Figurentheater Hille Puppille, Stream auf www.lokal-at-home.de

Wetter:

Nach Abzug des Regens lockern die Wolken allmählich auf, es bleibt trocken bei nur noch 8 bis 10 Grad. Der Wind weht schwach und leicht böig aus nördlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus