„Wir wollen in einer lockeren Runde mit dem Bürgermeister ins Gespräch kommen. Alle Dülmener können sich in diese Sendung live einbringen und am Talk teilnehmen“, verrät Tim Weyer von Dülmen Marketing. Es soll hier nicht um Politik gehen, sondern um allgemeine, launige Themen.

Talk mit Bier und Musik

Philipp Böckmann von Radio Kiepenkerl wird die Talkshow moderieren, der Roruper Dirk Bonekamp stellt den Stammtischteilnehmern seine heimischen Bierspezialitäten vor und Dennis Hölscher vom BMW-Händler Ahag sitzt auch mit am Tisch. Insgesamt werden an dem Abend sechs Biersorten verkostet, zwischendurch gibt es Livemusik mit Westcoast Hannes, damit auch ausreichend Zeit für den Biergenuss bleibt.

Bierpaket mit Extras

Damit die Zuschauer beim Bier-Tasting, am Samstag, 6. März, ab 19.30 Uhr, auch selbst aktiv mitmachen können, bietet Dülmen Marketing das passende Bierpaket zur Sendung an: Ab Montag, 1. März, kann ein Sechser-Träger in der Viktorstraße abgeholt oder telefonisch bestellt werden. Einige Extras liegen dem Paket auch noch bei, so ein Bonekamp-Glas und die aktuelle Ausgabe der Dülmener Zeitung.

VIP-Picknick

Wer es sich zum Bier mit Mettenden, Treberbrot von der Bäckerei Merfeld, Schmalz und Grote-Keksen vor dem virtuellen Stammtisch gemütlich machen möchte, bucht das VIP-Paket. Dieses kann ab Freitag, 5. März ausgeliefert werden. Wer mitmacht, kann auch gewinnen: Digital-Abos der Dülmener Zeitung und ein Wochenende im E-Mobil der Ahag werden verlost.

Die Picknick-Pakete gibt es bei Dülmen Marketing, Viktorstraße 6, oder unter Tel. 02594/12345.

www.lokal-at-home.de