Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Ab sofort sind die städtischen Sportanlagen wieder geöffnet. Für die Sportler gelten aber weiter Corona-Regeln - und die will die Stadt auch kontrollieren. So ist Sport nur allein, zu zweit oder ausschließlich mit Personen des eigenen Hausstandes erlaubt.

Großer Jubel beim digitalen Sportmedienpreis für den Kreis Coesfeld: Fünf Sportler, fünf Sportlerinnen und fünf Mannschaften wurden diesmal gleichberechtigt geehrt, darunter der 400-Meter-Läufer Manuel Sanders und G-Judo-Weltmeisterin Carina Niemeyer aus Dülmen.

Wie meistern die Grundschulen die neue Situation mit Wechselunterricht? Das wollte die DZ wissen und besuchte die Augustinus-Schule. Es zeigt sich: Einfach ist die Situation nicht. Aber alle bemühen sich, das Beste daraus zu machen.

Zwei neue Corona-Fälle meldet der Kreis Coesfeld am Dienstag. In Dülmen gab es keine Neu-Infektionen. Der Sieben-Tage- Inzidenzwert stieg zuletzt leicht an und liegt nun bei 33,1.

Wer braucht im Lockdown neue Spiele? In der kommenden Woche startet die Caritas eine Tauschaktion - und zwar an einem Fenster am einsA. Hier werden ausrangierte Spiele, Puzzle und Co. angenommen, eine Woche später wird das Gesammelte verteilt.

Ein Leben ohne die Freiwillige Feuerwehr? Für Uwe Friesen kaum vorstellbar. Schon sein Vater war Feuerwehrmann, der heute 64 Jahre alte Uwe Friesen ist seit seiner Jugend dabei. Wie es ihm in seinem Feuerwehr-Ruhestand geht, berichtet er in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.

Die DJK Dülmen erweitert das Angebot der DJK-Fitness. Dafür wird eine zweite Etage gebaut, damit die große Nachfrage an den Kursangeboten gedeckt werden kann. Auch an anderer Stelle wird an den Sportanlagen der DJK Dülmen gearbeitet. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Wetter:

Heute länger Sonnenschein mit einigen Schleierwolken, bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 17 bis 19 Grad. Schwacher bis mäßiger sowie leicht böiger Südwind.

Verkehr:

Am Mittwoch und Donnerstag werden neun Linden an der Lüdinghauser Straße im Dernekamp gefällt. Dafür muss der Radweg gesperrt werden, auch für Autos kann es Behinderungen geben.

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten in der Innenstadt rund ums Rathaus