Nach dem Laternenfenster und dem Adventsfenster kommt jetzt das Tauschfenster: So heißt eine Aktion des Quartiersbüros des Caritas-Verbandes, die in der kommenden Woche im einsA startet.

Die Idee dahinter: Ausrangierte Spiele, Puzzle und Co. können abgegeben werden, und zwar an zwei Terminen an einem Fenster des Intergenerativen Zentrums. In der darauf folgenden Woche findet, ebenfalls an zwei Terminen, die kostenfreie Ausgabe der Artikel statt.

So läuft die Tausch-Aktion

Und das sind die wichtigsten Infos im Überblick

Wann? Annahme von Spenden ist am Dienstag, 2. März, von 11 bis 13 Uhr sowie am Donnerstag, 4. März, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr. Die Ausgabe erfolgt dann eine Woche später am Dienstag, 9. März, von 11 bis 13 Uhr sowie am Donnerstag, 11. März, von 14 bis 16 Uhr.

Wo? Abgabe wie auch Ausgabe erfolgen kontaktlos durch das Fenster links neben dem einsA-Haupteingang.

Was? Die Organisatorin bittet darum, nur vollständige und gut erhaltene Spiele, Puzzle und Kinder- und Jugendbücher abzugeben.

Infos? Für Rückfragen und Anregungen steht Leah König, Tel. 0151/ 74231508 oder per Email an L.Koenig@caritas-coesfeld.de, zur Verfügung.

Daneben hat das Team des Bücherkarussells um Babak Mehrkam und Julia Bürmann die Aktion Tauschfenster mit einer sehr großzügigen Bücherspende unterstützt. Diese werden ebenfalls ausgegeben.