Nach einem kräftigen Plus an neuen Corona-Fällen aufgrund des Wochenendes ist die Anzahl der Neuinfektionen jetzt wieder deutlich zurückgegangenen. Lediglich zwei weitere Ansteckungen meldete am Dienstag das Kreisgesundheitsamt (Stand 23. Februar, 0 Uhr). Aktive Fälle gibt es momentan 86 (17 weniger im Vergleich zum Vortag), 19 weitere Personen gelten kreisweit wieder als genesen.

In Dülmen wurden zuletzt keine weiteren Corona-Infektionen bekannt. Weil sieben Personen ihre Ansteckung überstanden haben, sank die Anzahl der aktiven Fälle auf nur noch fünf. Der Inzidenzwert für den Kreis lag am Dienstag bei 33,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen (Montag: 32,2).