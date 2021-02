Auf dem Roruper Kirchplatz endete am späten Sonntagabend die Flucht eines 20-jährigen Olfeners vor der Polizei. Gegen 23.20 Uhr meldeten Zeugen ein Auto, das auf dem Parkplatz des Real-Marktes „Donuts“ durchführte, also am Driften war. Als die Polizei den Fahrer kontrollieren wollte, gab er Gas und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit, so Sprecher Sascha Kappel.

Auf seiner Flucht überfuhr der Olfener eine rote Ampel an der Kreuzung der Münsterstraße zur Nordlandwehr. Auf diese bog er ab, im Kreisverkehr nahm er dann die Ausfahrt in Richtung Rorup - wo schließlich für ihn Endstation war. Denn der Olfener bog auf den Kirchplatz ab: Und der ist eine Sackgasse, die Flucht war damit zu Ende.

Viele Vorwürfe gegen den Fahrer

„Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum des Olfeners gibt es nicht“, so Kappel weiter. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten die Weiterfahrt.

„Die Polizei ermittelt nicht wegen eines illegalen Rennens“, betont der Sprecher. Vielmehr wirft sie dem Mann vor, mit nicht angepasster Geschwindigkeit, sich grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt zu haben.

Und: Neben dem Fahrer saßen zwei weitere Personen mit dem Wagen, so Kappel - ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung, für die alle drei zur Kasse gebeten werden dürften.