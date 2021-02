Spektakulärer Polizeieinsatz Ende März 2019: Spezialkräfte der Polizei nahmen an dem Freitag in der Mittagszeit einen heute 37-jährigen Dülmener am Nonnenwall fest (DZ berichtete). Die Fahnder schlugen, zum Teil zeitgleich, in Düsseldorf, Essen, Wuppertal, Ulm, Duisburg, Mönchengladbach, Castrop-Rauxel, Dülmen, Selfkant und Lotte sowie Leichlingen zu.

Der Generalbundesanwalt hat jetzt Anklage gegen fünf Männer erhoben, die hinreichend verdächtig seien, sich als Mitglieder an der ausländischen terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat (IS)“ beteiligt zu haben. Darüber hinaus werden einem Angeschuldigten Verstöße gegen das Waffengesetz sowie die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und einem anderen Angeschuldigten Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz zur Last gelegt.

Verdacht gegen Dülmener hat sich nicht erhärtet

Der nach DZ-Informationen auch heute noch in Dülmen lebende, gewaltbereite Mann stand im Verdacht, Kontakt zu der Gruppe gehabt zu haben und an Anschlagsplänen beteiligt gewesen zu sein. Das ließ sich aber nicht erhärten. Der Dülmener zählt daher nicht zu den fünf Angeklagten. Das erklärte gestern die Pressestelle des Generalbundesanwalts in Karlsruhe auf DZ-Anfrage. Wann das Hauptverfahren eröffnet wird, steht noch nicht fest.

Mehrere hundert Beamte der Polizei sowie Spezialkräfte und Sprengstoff-Spürhunde hatten Ende März 2019 mehrere Objekte in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg durchsucht. So auch am Nonnenwall/Ostring in Dülmen. Die Straßen waren für mehrere Stunden gesperrt. Sprengstoff und Waffen waren in Dülmen nicht gefunden worden.