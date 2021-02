Die 40-tägige Fastenzeit bis Ostern begann in dieser Woche an Aschermittwoch,. Passend dazu starteten zeitgleich in verschiedenen Gemeinden auch wieder die Präsenzgottesdienste, die seit Lockdown-Beginn Mitte Dezember ruhten.

In der Evangelischen Gemeinde haben sich die Verantwortlichen eine coronakonforme Aktion zur Fastenzeit einfallen lassen. So gibt es ab sofort eine Fastenecke an der Christuskirche am Königswall. An jedem Mittwoch bis Ostern kann man dort eine neue Fasten-Stele entdecken. Die erste stellten jetzt Friederike und Thomas Rövekamp auf - und genau das zeigt das aktuelle Foto der Woche.